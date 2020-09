Sgarbi e Francesca Pepe, la verità da Barbara D'Urso: «Dietro un angolo, libera nell'amarmi...»

Vittorio Sgarbi a “Live Non è la D’Urso” parla della sua relazione con Francesca Pepe, reclusa nella del Grande Fratello Vip. Francesca Pepe ha raccontato di aver avuto un fidanzamento con Vittorio Sgarbi durato circa 7 ore.

Francesca Pepe, reclusa al GFVip, ha svelato alcuni particolari al coinquilino Tommaso Zorzi, sottolineando che fra loro non c’era stato in realtà nulla: “(Eravamo a Sanremo) …A quel punto una giornalista gli ha chiesto "che bella, ma è la tua fidanzata?" e Sgarbi ha risposto "vorrei che lo fosse, comunque sì è la mia fidanzata". Insomma è stata una cosa montata ad hoc, un servizio di gossip come tanti altri. Io non so neanche come si sia creato tutto questo. Era una battuta”.

Ospite a “Live Non è la D’Urso” però Sgarbi ha dato un’altra versione dei fatti: “Nulla di organizzato a tavolino – ha spiegato - stavo inaugurando una mostra a Sanremo. Venne verso di me una donna molto bella e fu totalmente libera nell’amarmi. Mi nascosi dietro un angolo con lei e la cosa diventò una parentesi affettuosa che durò fino alle sette del mattino.

Era un’intimità così stretta che sembrava un fidanzamento. Poi ci ha incontrato una giornalista e le abbiamo detto che eravamo fidanzati. Un colpo di fulminine non legato alla mia notorietà. Lei poi ha cercato di far rimuovere la notizia, invece ora ne parla in televisione”

