Francesca Manzini, rubata la bici elettrica in centro a Roma: «Furto in pieno giorno, è rimasto solo il catenaccio»

Disavventura a Roma per Francesca Manzini. La conduttrice di Striscia la Notizia ha subito il furto della sua bici elettrica in pieno giorno e in una delle zone più frequentate della Capitale, Cola di Rienzo, quartiere Prati. Manzini si è sfogata con un post su Facebook: «A te caro pezzo di m***a che mi hai rubato la bici auguro tante cose!».

Lo sfogo di Francesca Manzini

L'imitatrice, figlia dell'ex team manager della Lazio Maurizio Manzini, ha raccontato l'accaduto a "Leggo": «Mi hanno rubato la bici elettrica in Prati - afferma rispondendo al telefono con voce trafelata - era legatissima con una catena, per sfogarmi ho scritto subito un post, tanto ormai non potevo farci niente. Non ho capito neanche come abbiano fatto a rubarla, tra l'altro è rimasto solo il catenaccio. In pieno giorno... Ora andrò a fare la denuncia di furto, ma sarà contro ignoti, quindi inutile. Mi dispiace tanto...». Purtroppo l'e-bike, pur essendo un dispositivo elettronico, non può essere localizzata da remoto.