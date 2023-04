Fendi, rapina in via del Corso a Roma: rubate una trentina di borse per un valore di oltre centomila euro

Rapina nel punto vendita di Fendi a Roma. Il negozio della nota casa di moda in centro, è stato letteralmente svaligiato in un blitz di alcuni ladri professionisti.

Rapina da Fendi a Roma

Furto nel negozio Fendi di via del Corso, a Roma, la notte scorsa. I ladri hanno forzato la porta di ingresso su via Tomacelli portando via borse per 100mila euro. A chiamare la polizia è stato un dipendente questa mattina alle 7. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti che all'interno del negozio hanno trovato un cacciavite e uno scalpello. Sul furto indaga la polizia che già sta visionando le telecamere del negozio e della zona. (Foto Daniele Leone/Ag.Toiati)