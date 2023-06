Flavia Franzoni morta, i 60 anni d'amore con Romano Prodi e la malattia. Quando lui disse: «Ho avuto paura per la sua vita»

Flavia Franzoni è morta ieri a 76 anni, accanto al marito Romano Prodi. Insieme hanno trascorso 54 anni di matrimonio. E, insieme, sono state anche le sue ultime ore di vita. Una morta improvvisa. Flavia era in Umbria mentre camminava su un sentiero francescano tra Gubbio e Assisi con alcuni amici e col marito. Erano più o meno le 15, primo pomeriggio, quando la professoressa di Scienze politiche, che da tempo soffriva di cuore, è caduta all'improvviso, forse a causa di un malore. Inutili i soccorsi, i tentativi di rianimarla. È stato proprio l'ex premier, insieme ai due figli Antonio e Giorgio, ad annunciare «con enorme dolore» la morte della moglie.

Flavia Prodi, malore fatale sulla via Francigena. Lui: «Un dolore terribile». Soccorsi resi difficili dal maltempo

Come si erano conosciuti

Flavia e Romano si erano conosciuti a Reggio Emilia ai tempi dell'Università.

Ma, come raccontò lo stesso Prodi, per lei non affatto fu colpo di fulmine: «Eravamo vicini di casa e io facevo la corte. Lei era bella, io brutto, però dopo tre anni ce l’ho fatta e oggi siamo qui. Il trucco? La manutenzione. Il segreto è la manutenzione degli affetti, necessaria, perché nella vita ci sono sempre difficoltà e inconvenienti ma se c’è affetto si supera tutto».

Il matrimonio

I due si erano sposati il 31 maggio 1969. Da allora, ogni anno, in occasione dell'anniversario, Romano donava a Flavia un mazzo di rose rosse. Lo fece anche a Vienna la notte di Capodanno del 2002: fu così che spese i suoi primi 32 euro.Flavia e Romano, genitori di due figli e nonni di sei nipoti (Chiara, Benedetta, Maddalena, Davide, Giacomo e Tommaso) hanno trascorso insieme una vita. E Insieme, non a caso, si intitolava la biografia di coppia pubblicata nel 2015. Un bivio della loro vita insieme fu quando per Prodi si aprirono le porte di Palazzo Chigi. Flavia si adeguò al ruolo di first lady, ma a suo modo, con rigore e senza mai prendersi la scena. La Franzoni mai ha voluto abitare a Palazzo Chigi, mai a Bruxelles. E rideva nel 2013 quando Prodi rischiava il Quirinale: «Con tutte quelle stanze»… Poi, dopo la mancata elezione del marito a presidente della Repubblica (per via dei famosi 101 franchi tiratori), liquidò la faccenda con una battuta: «Come sarebbe stato Romano al Quirinale? Non lo so. Lui dice sempre quello che pensa, uno che fa il presidente della Repubblica invece…».

I problemi di cuore

Insieme avevano superato, fino all'altro giorno, anche i problemi di salute di lei. Franzoni soffriva da tempo di cuore. Nel 2003 il primo intervento per un aneurisma aortico. Di quella vicenda Prodi parlò più di una volta confessando di aver «avuto paura» per la vita della moglie. Altro incidente nel 2010, quando Flavia si recò in quello che doveva essere un esame di routine, ma fu trattenuta in ospedale e operata d'urgenza al Sant'Orsola. Prodi rimase per tutto il tempo al capezzale della moglie.

Sessant'anni di amore, 54 di matrimonio, sempre uno sguardo complice. Una vita insieme in cui hanno fatto politica, ma in cui hanno sempre messo al primo posto la famiglia, i due figli e poi i nipoti. Nella biografia Insieme, Franzoni del marito aveva raccontato il lato più privato: la sua capacità di chef, la galanteria nel ricordarsi gli anniversari presentandosi sempre con un mazzo di rose, la voglia di esserci sempre per lei e per i ragazzi.