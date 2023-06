Prodi ricorda commosso: «Ho visto Flavia sorridermi un'ultima volta»

asseggiando per Bologna con Flavia "ci siamo chiesti se dal paradiso si possa eventualmente vedere piazza Santo Stefano. Io credo proprio di sì". È l'ultimo ricordo che Romano Prodi ha fatto di Flavia Franzoni, nel giorno dei funerali nella parrocchia di San Giovanni in Monte a Bologna, a pochi passi da via Gerusalemme, accanto alla centralissima piazza, dove l'ex premier e la moglie hanno vissuto sempre insieme.

"Ho visto Flavia sorridermi per l'ultima volta nel sentiero tra Gubbio e Assisi dopo due giorni di pura felicità, con alcuni dei nostri più cari amici". Ha detto Romano Prodi ricordando gli attimi prima del malore e della morte della moglie avvenuta martedì mentre percorreva un tratto del cammino di San Francesco.

"Siamo stati 54 anni sempre insieme, nei lunghi momenti di gioia e anche nel dolore, nella salute e nella malattia - ha detto Prodi -. A 54 anni anni vorrei aggiungere anche il ricordo degli altri due anni del corteggiamento e anche un po' di più: mai mi sono pentito di aver tanto insistito".

"Questi sono i pochi pensieri che volevo condividere con voi nel momento in cui salutiamo Flavia per l'ultima volta - ha aggiunto il professore -. Non pensate, però, che la nostra lunga vita insieme sia stata solo una vita di scambi intellettuali o di preoccupazioni. Abbiamo vissuto insieme cielo e terra, anche terra. Tanta felicità fra di noi".

"Proprio alla vigilia della partenza per Assisi, mentre camminavamo come sempre per le vie di Bologna - ha concluso - ci siamo chiesti se dal paradiso si possa eventualmente vedere piazza Santo Stefano. Io credo proprio di sì. Grazie".