Flavia Franzoni, chi era la moglie di Prodi: biografia, carriera e malattia

É morta a 76 anni Flavia Franzoni, moglie dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi. «Con enorme dolore, il Presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, all'improvviso, si è spenta sua moglie, Flavia Franzoni», si legge in una nota dell'ufficio stampa dell'ex presidente della Commissione Ue e del consiglio dei ministri. Ma chi era la moglie di Romano Prodi?

Biografia e carriera accademica: chi era Flavia Franzoni

Flavia Franzoni viveva a Bologna e vanta una carriera di successo nel mondo accademico. È una nota docente universitaria presso la cattedra di Metodi e tecniche del servizio sociale della Facoltà di Scienze politiche di Bologna, e ha lavorato per circa 20 anni (fino al 1995) all’Istituto regionale per i servizi sociali ricoprendo anche l’incarico di direttrice.

Nel 1996 partecipa insieme al marito Romano Prodi alla campagna elettorale per le elezioni, politiche vinte poi dalla coalizione dell'Ulivo, di cui Romano era leader.

Il suo primo mandato sarebbe durato fino al 1998. Il marito avrebbe poi vinto di nuovo le elezioni nel 2006, per poi lasciare Palazzo Chigi due anni più tardi.

La storia con Romano Prodi

La storia d’amore di Flavia Franzoni e Romano Prodi è iniziata tra i corridoi dell'’Università di Bologna: lui era già professore, lei ancora studentessa. I due si sono sposati nel lontano 1969. Il 31 maggio 2019 hanno festeggiato il loro 50° anniversario di nozze, alla presenza di parenti, amici e degli amatissimi figli Giorgio e Antonio Prodi. Sei i loro nipoti: Chiara, Benedetta, Maddalena, Davide, Giacomo e Tommaso.

A raccontare qualche dettaglio della loro storia d'amore è stato proprio l’ex premier, come riporta Bologna Today: «Eravamo vicini di casa, ci siamo conosciuti a Reggio e io facevo la corte a Flavia. Lei era bella, io brutto, però dopo tre anni ce l’ho fatta e oggi siamo qui. Il trucco? La manutenzione. Il segreto è la manutenzione degli affetti, necessaria, perché nella vita ci sono sempre difficoltà e inconvenienti ma se c’è affetto si supera tutto».

La malattia

Flavia Franzoni è morta all'improvviso. Al momento non sono stati resi noti altri dettagli sul motivo del decesso. É possibile che la donna da tempo soffrisse di complicazioni cardiache, ma non ci sono ancora conferme in merito.

Il delitto di Cogne e la presunta parentela (smentita) con Annamaria Franzoni

"Annamaria Franzoni è la nipote di Romano Prodi", la voce che qualcuno aveva messo in giro all'epoca del delitto di Cogne, nel gennaio 2002. Era una bufala: la fake news, ripresa violentemente da Il Giornale, costrinse lo stesso Prodi a smentire e a minacciare azioni legali contro il quotidiano. La notizia prese forza perché si notò che il cognome della moglie del leader bolognese è lo stesso della signora Annamaria, Franzoni. Ma come ribadito anche dallo stesso Prodi, non c'è alcun collegamento fra sua moglie Flavia Franzoni, originaria della provincia di Reggio Emilia, e la famiglia della Valle d'Aosta, proveniente dalla zona montana vicino Bologna.