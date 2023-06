Flavia Franzoni, le lacrime di Prodi al funerale della moglie: «Abbiamo vissuto insieme cielo e terra»

Venerdì 16 Giugno 2023, 16:12

«Questi sono i pochi pensieri che voglio condividere con voi nel momento in cui salutiamo Flavia per l'ultima volta: non pensate che la nostra vita insieme sia stata solo fatta solo di scambi intellettuali, abbiamo vissuto insieme cielo e terra, anche terra. Con felicità tra di noi, con gli amici e nelle vacanze con tutta la tribù». Lo ha detto Romano Prodi, durante la funzione funebre della moglie Flavia Franzoni, scomparsa improvvisamente nei giorni scorsi. "Proprio alla vigilia della partenza per Assisi, mentre camminavamo come sempre, per le vie di Bologna, ci siamo chiesti se dal paradiso si vede possa eventualmente vedere piazza santo Stefano. Io credo proprio di sì" ha aggiunto l'ex premier al termine della cerimonia celebrata dal cardinale Matteo Zuppi a Bologna.