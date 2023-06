Flavia Franzoni Prodi, in tanti rendono omaggio alla salma

Tante le personalità che stanno arrivando nella chiesa di San Giovanni in Monte alla camera ardente di Flavia Franzoni Prodi, per stringersi alla famiglia del professore, tra cui l'imprenditore e ex presidente di Confindustria, Luigi Abete, e l'imprenditrice Anna Maria Artoni, Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente di Valsoia, la presidente della fondazione del Monte, Giusella Finocchiaro, l'ex rettore dell'Università di Bologna, Ivano Dionigi. Lunga anche la fila di cittadini che stanno rendendo omaggio alla salma e ai familiari. Il funerale, officiato alle 11.30 dal presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, verrà celebrato seguendo le indicazioni della famiglia Prodi, all'insegna della semplicità. Verranno letti il brano del vangelo del giorno, Matteo 11, 25-30 e il salmo 44. Per il santino, invece, i familiari hanno scelto un'immagine sorridente di Flavia Franzoni Prodi, accompagnata dal versetto dei Proverbi 31, 10-11 che recita «Una donna virtuosa chi la troverà? Il suo pregio sorpassa di molto quello delle perle. Il cuore di suo marito confida in lei, ed egli non mancherà mai di provviste».