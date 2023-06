Papa Francesco scrive alla famiglia Prodi dopo la scomparsa di Flavia Franzoni

«La fede in Cristo, nostra Speranza, ti sostenga nel vivere questo momento di dolore». È questo il testo della lettera scritta da Papa Francesco a Romano Prodi per esprimere il suo cordoglio per la morte della moglie Flavia Franzoni. Il Papa ha inviato un messaggio autografo, datato 14 giugno, dal policlinico Gemelli e mostrato ieri sera dal Tg1, citato oggi dal Corriere di Bologna. Nel testo Francesco chiama Prodi «caro fratello» e cita anche i figli Giorgio e Antonio. «Sono convinto - aggiunge Papa Francesco - che dopo più di 50 anni di matrimonio saprai raccogliere l'eredità di fede e di fortezza di Flavia continuando a testimoniare, nel suo vivo ricordo, la bellezza del vincolo di amore che vi ha tenuti uniti, mano nella mano fino all'ultima passeggiata insieme. Nell'esprimerti il mio affetto e invocando la protezione della Santa Vergine, di cuore benedico te e quanti piangono la scomparsa di Flavia. Fraternamente, Francesco», conclude il Papa.