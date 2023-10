Fiorello e i fuorionda di Giambruno: «Pier Silvio Berlusconi? Non sapeva di "Striscia", a quell'ora guarda Un Posto al Sole»

Non si è fatto attendere molto il commento di Fiorello sulla questione più discussa degli ultimi giorni. In occasione di «Aspettando Viva Rai2», il comico ha infatti parlato dell'affaire Meloni-Giambruno, dando la sua versione dei fatti: «Pier Silvio Berlusconi? Non sapeva di "Striscia", a quell'ora guarda Un Posto al Sole».

Andrea Giambruno, come sta l'ex compagno della Meloni: a Bergamo con la famiglia. Cosa succederà a Mediaset? Dal reintegro dietro le quinte al licenziamento, le ipotesi

Il commento di Fiorello

È iniziata con la solita dose di buonumore la seconda settimana di «Aspettando Viva Rai2».

In collegamento dal glass temporaneo in via di Vigna Stelluti, Fiorello e tutta la banda hanno suonato la sveglia in diretta Instagram, mentre si avvicina sempre di più il giorno del trasloco al Foro Italico, che avverrà il 6 novembre, giorno dell'inizio del programma vero e proprio.

Commentando la questione dei fuorionda di Andrea Giambruno, lo showman siciliano ha ironizzato sull'affaire Meloni e sulla risposta di Pier Silvio Berlusconi: «Pier Silvio Berlusconi dice "non sapevo nulla del servizio di Striscia". Lo conosco da quando era piccolo, è una persona onesta: a quell'ora guarda "Un Posto al Sole". Tra l'altro mi dice spesso che vorrebbe portare la soap in Mediaset, ma che la Rai non la molla».

Fiorello ha poi rincarato la dose nella ormai consueta telefonata finta con Meloni. In chiusura, ha letto poi un lancio dell'ANSA: «La Meloni è stata in Egitto e ha detto "cammino a testa alta, rappresentiamo l'Italia con la schiena dritta". Insomma, più che politica sembra osteopatia».

Su Calcutta in Via Asiago

Fiorello ha commentato poi il concerto di qualche giorno fa di Calcutta in via Asiago, ironizzando con una notizia finta delle sue: «La stampa ha veicolato notizie non vere, dicendo che è andato tutto bene. Invece no, so che Calcutta è stato arrestato per disturbo della quiete pubblica. È stato denunciato mentre si esibiva sul tetto di RAI Radio».

Il comico ha poi svelato un retroscena inedito, raccontatogli da Giorgiana Cristalli dell'ANSA: «Su WhatsApp mi ha detto "è sceso un signore di corsa con una stampella e la voleva dare in testa a me e Mucciante, responsabile radiofonia. La Sala (responsabile Radio2, ndr) ha fatto il video". Non ce la fanno proprio, ma poi Calcutta non è uno che disturba. Non possiamo dire che sono i Maneskin». Un episodio confermato anche dalla Delogu, ospite della puntata: «I residenti hanno goduto del concerto, ma c'è stato qualcuno che si è lamentato».