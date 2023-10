Emma a Domenica In ricorda il padre morto di leucemia: «Sono stata con lui fino all'ultimo giorno. Non ho rimpianti»

È entrata cantando Emma, ospite oggi pomeriggio a Domenica In. In occasione dell'uscita del suo nuovo album «Souvenir», la cantante salentina è approdata su Rai 1 con due nuovi singoli già in vetta alle classifiche, «Iniziamo dalla fine» e «Mezzo Mondo».

L'intervista

Ospite di Mara Venier, Emma Marrone è arrivata negli studi Fabrizio Frizzi di Roma carica di grinta e di un'energia contagiosa. «Sono fortunata perché sono riuscita a realizzare i miei sogni di bambina», ha detto la cantante prima di iniziare la sua intervista. Parlando del padre, scomparso un anno fa a causa di una leucemia, Emma ha rivelato di essere stata molto male e di essersi sentita impotente davanti a una malattia del genere.

Da qui l'appello della cantante per le donazioni del midollo osseo, necessarie per combattere la leucemia.

Un rapporto bellissimo quello di Emma con il padre, definito da lei stessa come il suo migliore amico. In lacrime la cantante ha detto: «Ci siamo sempre detti tutto. Gli ho promesso molte cose e le sto realizzando. Ci sentivamo sempre e sono stata con lui fino all'ultimo giorno. Non ho rimpianti».

Come sempre, una valanga di affetto ha travolto la cantante sui social, specialmente su Twitter. Moltissimi, infatti, i fan che hanno commentato la sua nuova canzone e la sua intervista:

Lacrime infinite #domenicain #EmmaMarrone grazie di essere la persona che sei! E grazie anche alle tua splendida famiglia.. Un cuore per voi e per chi può comprendere — osservoosservo (@Kretynamolto) October 22, 2023

Rispondendo a una domanda sulla sua vita privata, Emma ha detto a Mara che quando sarà il momento sarà la prima a conoscere la sua nuova fiamma (se arriverà).

