Andrea Giambruno, come sta l'ex compagno della Meloni: a Bergamo con la famiglia. Cosa succederà a Mediaset? Dal reintegro dietro le quinte al licenziamento, le ipotesi

Lo sguardo basso, vestito a lutto, giacca di pelle e pantalone nero, il giorno dopo essere stato lasciato via social, Andrea Giambruno compare mesto mesto in un centro commerciale di Oriolo al Serio, a Bergamo, come testimonia la foto che gli hanno scattato e diventata subito virale sul web. Sembrano così lontani i tempi in cui l'ex compagno della Meloni scherzava con le colleghe (in quei fuorionda che hanno decretato la fine del suo rapporto). Ora Giambruno ha davvero poco su cui scherzare: è la fine della sua storia con Giorgia, da cui ha avuto una figlia di 7 anni, e forse anche della sua carriera a Mediaset. Ma come sta oggi il giornalista?