Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: The Voice senior conquista, Terra Amara e i suoi fan, Quarto Grado intriga

Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di venerdì 15 marzo 2024 ha offerto ai telespettatori film, sport e soprattutto attualità. Ma cosa hanno gradito di più gli italiani? Da “The Voice Senior" su Rai 1 a Terra Amara su Canale 5, vediamo dunque le pagelle dei top e flop dei programmi tv di ieri sera secondo i dati Auditel.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: il podio

Loredana Bertè è tornata a sedere sulla poltrona rossa di The Voice Senior dopo il ricovero in ospedale. Il programma condotto da Antonella Clerici, in onda su Rai1, che premia le voci italiane over 60 è stato seguito da 3.673.000 spettatori pari al 23.2% di share.

I fan di Terra Amara ieri si sono goduti una puntata in prima serata su Canale 5. La soap è stata vista da 2.910.000 spettatori con uno share del 16.5%

Su Rete4 c'è stato Quarto Grado. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzo totalizza un a.m. di 1.125.000 spettatori (7.7%)

I film vincono

Su Rai2 è andato in onda Il sesso degli angeli. La commedia di Leonardo Pieraccioni con Sabrina Ferilli, Marcello Fonte e Gabriela Giovanardi è la scelta di 1.195.000 spettatori (6.2%)

Su Italia1 The Great Wall, il più grande film della storia del cinema cinese diretto da Zhang Yimou, ha incollato davanti alla tv 1.032.000 spettatori con il 5.5%

Sul Nove Fratelli di Crozza è stato la scelta di 1.046.000 spettatori (5.5%)

Gli ultimi

Su La7 Propaganda Live raggiunge 773.000 spettatori e il 5.4%

Su Rai3 Chi è senza peccato – The Dry. Il film film del 2020 diretto da Robert Connolly con protagonista Eric Banasegna è stato visto da 666.000 spettatori (3.7%)

Su Tv8 il debutto in chiaro di MasterChef 12 ottiene 428.000 spettatori con il 2.8%.