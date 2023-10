Eros Ramazzotti compie 60 anni, la lettera d'amore della figlia Aurora: «Vorrei proteggerti io dal dolore che hai provato. Grazie per quello che hai fatto per me»

«Ora che sono madre ti capisco e vorrei averti abbracciato di più nei momenti difficili, anche se gli abbracci tra di noi non sono mai mancati.». Con queste parole, a mezzo stampa, Aurora Ramazzotti fa gli auguri a papà Eros che oggi compie 60 anni. Il ragazzo “nato ai bordi di periferia” di strada ne ha fatta. L'esordio è nel 1981, pio quindici album in studio, cinque raccolte, duetti con i più grandi nomi e un’infinità di canzoni, arrivato agli oltre trent'anni di carriera Eros Ramazzotti è una delle voci pià amate del mondo musicale.

Eros Ramazzotti compie 60 anni, gli auguri della figlia

Nel 1996 il nome cantante, oltre che per la sua carriera, riempe pagine dei rotocalchi rosa per la sua vita privata grazie alla sua relazione con Michelle Hunziker (che sposa nel 1998): da cui nascerà Aurora. «È stata il mio grande amore» aveva confessato parlando dell’ex moglie, «È la madre di mia figlia.

Il messaggio

Ed è proprio Aurora che oggi gli scrive una bellissima lettera d'auguri, messaggio che lascia al Corriere della Sera.

«Non esiste un’altra persona al mondo in grado di emozionarmi come fai tu. Ho sempre pensato che il tuo nome ti calzasse a pennello. Tu sei l’amore». Parole di un sentimento incntenibile. «Se sono un’inguaribile romantica è anche grazie al fatto che sei stato e sei la colonna sonora della mia vita. Oggi vorrei proteggerti io dal dolore che hai provato e apprezzo ancora di più tutto quello che hai fatto per me». Una lettera scritta da una figlia a un padre che arriva diretta al cuore.