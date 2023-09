Aurora Ramazzotti e le foto con il figlio Cesare: «Mi sono presa una pausa da tutto»

Aurora Ramazzotti, 26 anni, posta i video e le foto della sua vita da neo mamma. Per ora il lavoro è volutamente in stand by.

«Mi sono presa una pausa da tutto. Ho approfittato della fine della gravidanza e dell'apertura di un capitolo così importante della mia vita per riflettere anche sul mio futuro. E poi lo sapete, mi sto dedicando interamente a banano (cioè Cesare, ndr). A breve però riprenderò in mano tutto e sono sicura che verranno cose belle, me lo sento», ha scritto su Instagram rispondendo a una domanda.