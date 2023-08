Eros Ramazzotti bacia sulle labbra Aurora al concerto a Taormina, scoppia la polemica: «Bacio in bocca genitori-figli? Non si fa, soprattutto a questa età»

Padre e figlia insieme sul palco del Teatro Antico di Taormina. Eros Ramazzotti e la primogenita Aurora hanno cantato insieme la canzone dedicata alla primogenita del cantante romano. Il momento commovente è stato immortalato da Goffredo Cerza il compagno di Auri. Il video è diventato subito virale e tra l'emozione che ha suscitato non sono mancate le polemiche.

Eros bacia la figlia in bocca e scoppia la polemica

Nelle tenere e spontanee immagini traspare tutto l'amore che c'è tra Eros e Aurora Ramazzotti, un amore vero come quello tra un padre e una figlia. Ma gli hater hanno auto qualcosa da ridire anche su questo. Nel video si vede a un centro punto un bacio stampo tra padre e figlia e proprio questo innocente gesto è stato preso di mira dalla polemica e su TikTok si è acceso un dibattito.

Le reazioni social

«Non si bacia sulla bocca la propria figlia, soprattutto da adulta .

«Non è forse un po' troppo baciare in bocca la propria figlia a questa età?», ha scritto, infatti, qualcuno sotto il video già virale su TikTok, e acora: «Però i baci tra genitori e figli continueranno a farmi impressione» e c'è chi scrive un No secco. «I baci in bocca coi genitori no» commenta, invece, qualcun altro.

Insomma il gesto spontaneo fatto dal 59enne verso la figlia appena diventata mamma ha acceso il diabattito. per alcuni è «pessimo e inadeguato», per altri «da far invidia».