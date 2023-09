Emma Watson torna all'università, ma dovrà seguire le lezioni con le guardie del corpo. Il master da 23mila euro

Da Hogwarts a Oxford: Emma Watson, l’attrice che ha dato vita sul grande schermo a Hermione Granger, la maghetta amica di Harry Potter nata dalla penna di J.K. Rowling, è pronta a tornare sui banchi. Questa volta non per imparare trucchi di magia o incantesimi salvavita ma per diventare poeta e scrittrice. Si tratta di un master di scrittura creativa della durata di due anni, che costa circa 20mila sterline (circa 23mila euro) e include anche due ritiri e un tirocinio. Il corso si terrà principalmente online, come la maggior parte dei master part-time, ma Watson dovrà seguire alcune lezioni di persona. Non certo una cosa facile per l’attrice, che per riuscire a entrare in aula dovrà servirsi delle sue guardie del corpo.

LA SICUREZZA

La segreteria organizzativa del master è stata informata. «È per la sua sicurezza - spiegano fonti rimaste anonime al “The Sun” - Poiché è un’attrice famosa, avrà una squadra di sicurezza che si prenderà cura di lei ogni volta che avrà lezione.

Ci sono stati alcuni incidenti recentemente e lei sta prendendo tutte le precauzioni necessarie per garantire la propria sicurezza». E i suoi gorilla erano ben visibili anche alla settimana della moda milanese, dove Emma ha partecipato a svariati eventi.

D’altronde, alcuni giorni prima, durante la New York Fashion Week, l’ex stalker dell’attrice Drew Barrymore, Chad Michael Busto, aveva tentato di irrompere nel suo camerino per essere poi successivamente arrestato. Le autorità hanno affermato che Chad si era fatto strada urlando contro truccatori e modelle nelle vicinanze: «Voglio sposare Emma Watson!», «Lasciami parlare con Emma Watson. Fammi fare una foto con Emma Watson!». Chad è stato successivamente rilasciato dal carcere, da dove era uscito meno di un mese fa. Anche in quel caso, era stato arrestato e accusato per aver perseguitato Barrymore.

AMBIZIONE LETTERARIA

La Watson aveva già parlato dell’intenzione di iscriversi a un master di scrittura creativa durante un’intervista al “Financial Times”, lo scorso marzo. Nello speciale, dedicato al lancio di un gin ideato dal fratello minore Alex Watson e di cui l’ex Hermione è azionista, Watson aveva raccontato di essersi avvicinata alla scrittura durante il lockdown. Aveva composto poesie, redatto saggi sull’amore, i sentimenti, l’amicizia. E così, la giovane 33enne dalle mille risorse, è pronta ad aggiungere un’altra specializzazione al suo già ricchissimo ventaglio di competenze.

IL SUCCESSO

Sul fronte cinematografico, dopo aver recitato nella saga del maghetto di Hogwarts è riuscita, forse più di altri colleghi che come lei avevano raggiunto la fama con in mano una bacchetta magica, a reinventarsi sul grande schermo, al di fuori del mondo magico di Harry Potter. Pochi ruoli ma ben scelti. Tra questi, “My Week with Marilyn” di Simon Curtis, “Bling Ring” di Sofia Coppola, “Noi siamo infinito” di Stephen Chbosky, o “La Bella e la Bestia”, live action Disney e “Piccole Donne” di Greta Gerwig, oramai quattro anni fa. È questo il suo ultimo film. Nel frattempo, è diventata un simbolo della lotta per i diritti delle donne e nel 2014 è stata nominata ambasciatrice di buona volontà delle Nazioni Unite per le donne. Quello di Emma, inoltre, è un po’ un ritorno a casa: a Oxford aveva studiato Letteratura inglese, per poi laurearsi alla Brown University di New York. E nel febbraio 2016 era stata nominata ricercatrice ospite alla Lady Margaret Hall dell’Università di Oxford. Prima ancora, era stata allieva della Dragon School e della Headington School della città.



