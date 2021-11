Stasera in tv, oggi giovedì 11 novembre su Rai Movie «The Circle»: curiosità e trama del film con Emma Watson

Stasera in tv, giovedì 11 novembre, andrà in onda su Rai Movie alle 23:10 il film «Suicide Squad» del 2017. Quinto lungometraggio del regista statunitense James Ponsoldt. Tra i protagonisti Tom Hanks, Emma Watson e John Boyega.

La pellicola è l'adattamento cinematografico del romanzo fantascientifico «The Circle» di Dave Eggers del 2013

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto IL CASO Dazn, interviene il governo: ipotesi rinvio dei cambiamenti L'INTERVISTA De Sica: «Torno con Massimo Boldi» LA PUNTATA Gaia abbandona il Collegio in lacrime

Sanremo 2022, indiscrezione: «Fiorello non ci sarà». Il silenzio social di Rosario

La trama

Mae Holland, interpretato da Emma Watson, viene assunta alla The Circle, la prima azienda di tecnologia e social media del mondo, crede di aver colto l'occasione di una vita, un sogno che diviene realtà. Man mano che avanza di livello, Mae viene incoraggiata dal fondatore dell'azienda, Eamon Bailey, a impegnarsi in un esperimento innovativo per cui è necessario rinunciare totalmente alla propria privacy e a vivere la sua vita in un regime di trasparenza assoluta. La giovane, pian piano, si cala nella prospettiva dei fondatori, inizia a pensare che la privacy sia qualcosa di molto egoista, che impedire agli altri di osservare le proprie esperienze sia addirittura criminale. La sua partecipazione all'esperimento, e ogni decisione che prende, cominciano molto presto a interessare la vita e il futuro dei suoi amici, della sua famiglia e persino quella dell'umanità. Nessuno è veramente al sicuro quando tutti hanno la possibilità di guardare.

Curiosità

Le riprese del film sono iniziate l'11 settembre 2015 a Los Angeles. Il budget della pellicola è stato di 18 milioni di dollari. È stato l'ultimo film di Bill Paxton, morto il 25 febbraio 2017, due mesi prima dell'uscita del film.

Il primo trailer del film è stato diffuso il 6 dicembre 2016. La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 28 aprile 2017 ed in quelle italiane dal 27 aprile.

Striscia la Notizia, «razzista»? Il Gabibbo mostra un video contro Tommaso Zorzi: «Vergognati. Ecco chi sei davvero»