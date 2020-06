Transgender, è ancora polemica per JK Rowling. L'intervento di Emma Watson

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si placa lo scontro sui transgender trae i gruppi Lgbt sostenuti da alcuni vip, fra cui l’attore di Harry Potter,. La scrittrice britannica, creatrice della saga del maghetto, è tornata a difendere l’identità femminile come una realtà biologica, rivelando di aver subito una serie di abusi, fra cui un’aggressione sessuale quando era ventenne e maltrattamenti domestici da parte del primo marito.Proprio per rispondere alle accuse arrivate da più parti, l’autrice ha scritto un dettagliato resoconto di quanto subito e lo ha pubblicato sul suo sito internet. Si definisce una «vittima di abusi domestici e aggressione sessuale» e ha sottolineato la sua piena libertà di espressione, difendendo i tweet postati nei giorni scorsi. «Dico queste cose non certo per suscitare compassione, bensì per solidarietà con le molte donne che hanno una storia come la mia e che sono state definite estremiste per esprimere dubbi sugli spazi privi di differenze di genere», ha inoltre affermato. Mentre Rowling cerca di difendersi, però, altri la attaccano. Dopo Radcliffe è intervenuta anche l’attrice, che veste i panni di Ermione nella serie cinematografica di Harry Potter. «I trans meritano di vivere la loro vita senza che siano altri a definirli», ha tuonato. Parole simili quelle di un’altra star, Eddie Redmayne, secondo cui la scrittrice coi suoi controversi tweet è andata contro l’identità e la dignità dei transgender.