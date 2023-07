Emily Blunt, un anno di pausa dal cinema per stare con le figlie: «Hanno bisogno dei loro punti fermi»

Emily Blunt dice stop. L'attrice ha rivelato che si prenderà un anno di pausa dalla recitazione per passare più tempo a casa con le figlie Hazel, 9 anni, e Violet, 7.

Anno sabbatico per l'attrice 40enne sposata con John Krasinski (lunedì hanno festeggiato il 13° anniversario di matrimonio). Con il marito di solito passano insieme la mattina. «Abbiamo un cucciolo che è assolutamente bellissimo. ... Non volevo prendere un cane, ma i bambini lo volevano e John era d'accordo», ha detto la Blunt.

Ma in cima ai suoi pensieri ci sono soprattutto le figlie con cui vuole passare più tempo. «Sento che ci sono dei punti fermi nella loro giornata che sono così importanti quando sono piccoli», ha chiarito l'attrice in un'intervista.

Durante un'apparizione al podcast iHeart Table for Two with Bruce Bozzi, la star ha parlato della decisione di trascorrere più tempo con le sue figlie. Ha detto che quest'anno non lavorerà. «L'anno scorso ho lavorato parecchio e la più grande ha nove anni, quindi siamo nell'ultimo anno di lavoro a una cifra», ha spiegato Blunt.



L'intervista precede di pochi giorni l'uscita del suo ultimo film, Oppenheimer di Christopher Nolan, in cui interpreta Kitty Oppenheimer, la moglie del J. Robert Oppenheimer di Cillian Murphy. La Blunt, che di recente ha recitato nella serie limitata The English, ha anche una serie di progetti in cantiere, tra cui The Fall Guy di David Leitch con Ryan Gosling e Pain Hustlers di David Yates con Chris Evans.

Oltre a passare del tempo con la sua famiglia, la Blunt ha anche rivelato che le capita di condividere momenti di amicizia con un altro co-protagonista di Oppenheimer, Matt Damon, che vive nello stesso palazzo di Brooklyn. «Matt (Damon) è una persona bellissima e alla mano», ha detto.