Stasera, martedì 27 luglio in tv su Rai Movie «Sicario»: curiosità e trama del film con Emily Blunt

Martedì 27 Luglio 2021, 15:39

Stasera in tv, martedì 27 luglio, andrà in onda su Rai Movie alle 21:10 il film «Sicario» del 2015. Settimo lungometraggio diretto dal regista canadese Denis Villeneuve. Tra i protagonisti Benicio del Toro, Emily Blunt e Josh Brolin. Thriller d'azione scritto da Taylor Sheridan. Il film è stato selezionato per competere per la Palma d'oro al Festival di Cannes 2015 ed è anche stato nominato per la migliore fotografia, la migliore colonna sonora originale e il miglior montaggio sonoro ai Premi Oscar 2016.

La trama

Al rovente confine tra Stati Uniti e Messico, Kate Macer, agente dell'FBI in Arizona alla guida del gruppo anti-sequestri, donna idealista, entra a far parte di una task force d’élite del governo incaricata di impedire il traffico di droga. A capo del team c'è Alejandro, un consulente colombiano con un passato torbido. Al fianco di Kate l'agente speciale Matt Grave. La donna si ritrova così nel bel mezzo di una guerra segreta, costretta ad affrontare sotto copertura una missione che presto la porta, pena la morte, a mettere in discussione tutto quello in cui credeva. Perché l'operazione in cui è coinvolta va be oltre le regole.

Curiosità

Nel 2018 è stato prodotto un sequel, intitolato Soldado e diretto da Stefano Sollima. Il film è stato presentato il 19 maggio 2015 alla 68ª edizione del Festival di Cannes. È stato distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 18 settembre 2015 dalla Lions Gate, che ha acquistato i diritti del film il 6 maggio 2014. Il film ha ottenuto un discreto successo al botteghino, incassando più di 80 milioni di dollari, di cui quasi 47 in patria e più di 33 all'estero.

