Hollywood, i cinema alla riscossa: tante le uscite estive di blockbuster

Dopo un anno in pausa i blockbuster tornano nelle sale cinematografiche in Usa. Da F9 a In the Heights passando per The Suicide Squad fino a Black Widow, Hollywood è pronta a far sognare ed emozionare di nuovo il pubblico riprendendosi il giusto posto al cinema questa estate forte anche della stanchezza da abbuffate in streaming a casa.

Solitamente la stagione estiva al cinema va da maggio a settembre ed è responsabile di incassi che superano i quattro miliardi di dollari, circa il 40% del totale annuo. Lo scorso anno, in seguito alla pandemia, i ricavati hanno raggiunto appena 176 milioni di dollari registrando un crollo del 96% rispetto al 2019. La programmazione per questa estate sarà anche una vera e propria cartina di tornasole anche per vedere se sono cambiate in modo irreversibile le abitudini del pubblico. Il calendario delle nuove uscite è particolarmente ricco in Usa, il 28 maggio è atteso A Quiet Place II, sequel di A Quiet Place - Un posto tranquillo (2018), l’11 giugno In the Heights, adattamento di cinematografico dell’omonimo musical, il 25 giugno è la volta di F9, nono capitolo della saga Fast & Furious, il 9 luglio arriva in sala Black Widow, film dell’universo Marvel con Scarlett Johansson, il 30 luglio l’action adventure film Jungle Cruise con Emily Blunt e Dwayne mentre il 27 agosto toccherà a Candyman reboot di Candyman - Terrore dietro lo specchio (1992).

