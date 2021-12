Addio al regista Jean-Marc Vallée, autore di "Dallas Buyers Club"

E' morto all'improvviso Jean-Marc Vallée, regista e sceneggiatore canadese, celebre per "Dallas Buyers Club" e la serie "Big Little Lies". Vallée aveva 58 anni. "People" riporta le parole del suo amico e partner di lavoro Nathan Ross: «Jean-Marc rappresentava creatività, autenticità e il tentativo di provare le cose in modo diverso. Era un vero artista e un ragazzo generoso e amorevole. Tutti coloro che hanno lavorato con lui non hanno potuto fare a meno di vedere il talento e la visione che possedeva. Era un amico, un partner creativo e un fratello maggiore per me. Il maestro ci mancherà moltissimo, ma è confortante sapere che il suo bellissimo stile e il lavoro di grande impatto che ha condiviso con il mondo continueranno a vivere».