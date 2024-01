Emily Blunt, il video con il marito John Krasinski ai Golden Globes 2024 è virale. Lui ha detto: «Voglio divorziare?»

Sta diventando virale un video dell'attrice Emily Blunt con il marito John Krasinski ai Golden Globes 2024. L'account ufficiale della CBS su TikTok ha condiviso un filmato della coppia che posa per le foto sul tappeto rosso. Emily e John sorridono davanti alle telecamere mentre chiacchierano velocemente tra di loro e alcuni fan hanno iniziato a speculare su ciò che si sono detti.

Cosa si sono detti?

Secondo alcuni il marito dell'attrice avrebbe detto: «Non vedo l'ora di divorziare». Lei ha detto "Ciao" e lui ha detto: «Sono serio». Altri hanno sottolineato, però, che qualsiasi menzione di “divorzio” potrebbe essere semplicemente uno scherzo tra la coppia. «Perché dovrebbe parlare di divorzio con tutte quelle telecamere e quei microfoni addosso?». Un'altra teoria dei fan è che la coppia stesse parlando del tempo molto ventoso. «Emily stava chiaramente dicendo: "In realtà fa un po' freddo in questo momento" e il suo coniuge ha risposto: "Non vedo l'ora di tornare in casa"».