Elisabetta Canalis e l'amore con Georgian Cimpeanu. «Nessun riavvicinamento con l'ex marito»

Nessuna crisi all'orizzonte. Almeno da quello che mostrano le foto pubblicate da Diva e Donna. Tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu, soprannominato Iceman, va tutto bene. Anzi benissimo dallo scambio di baci e abbracci che mostrano in pubblico, in giro per le antichità di Roma. Niente crisi, nessun ripensamento.

Eli a 45 anni si gode questa ennesima possibilità che la vita le ha dato.

Un nuovo amore, una storia che Diva e donna aveva già mostrato nell’estate 2022 quando li aveva sorpresi insieme al mare.

Nessun riavvicinamento con l'ex marito

Da quel momento sono cominciate a circolare voci di una storia fra i due, poi diventata ufficiale così come la separazione dell'ex velina di Striscia la notizia dal marito Brian Perri, il chirurgo ortopedico americano che aveva sposato nel 2014 e per il quale si era trasferita a Los Angeles.

Nelle scorse settimane, rivela ancora il settimane, qualcuno aveva parlato di «un possibile riavvicinamento fra Eli e Brian, per la piccola Skyler Eva ma, nonostante i rapporti distesi e collaborativi, fra i due l’amore è finito». E la paparazzata mostra ancora una volta che Eli è sempre più in forma e combattente per andarsi a prendere quello che merita.