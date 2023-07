Elisabetta Canalis è ufficialmente divorziata da Brian Perri: «Lui voleva farle smettere il kickboxing, tornava a casa ricoperta di lividi»

Elisabetta Canalis è ufficialmente divorziata. A darne la notizia il settimanale Gente che, nell’ultimo numero, rivela alcuni retroscena sulla fine del matrimonio dell’ex velina. Stando a quanto rivelato dal settimanale, a dare la parola ‘fine’ alla relazione con il chirurgo ortopedico Brian Perri è stata proprio la stessa Canalis che ora si trova in vacanza in Sardegna.

Il divorzio

Il 7 marzo scorso la modella si era recata in tribunale per depositare la sua istanza di divorzio, poi il 3 luglio, secondo quanto riportato, gli ormai ex coniugi si erano presentati al tribunale di Stanley Mosk, Los Angeles (Stati Uniti) per concludere con il commissario Armando Duron la pratica.

Gente sottolinea come a mettere la parola “fine” alla loro storia sia stata proprio Elisabetta.

Differenze inconciliabili

Nei documenti firmati, la coppia ha dichiarato che la separazione arriva a seguito di “differenze inconciliabili e non più sanabili” che hanno portato a “un drastico allontanamento”. In più, il settimanale, ha messo in risalto come negli ultimi tempi Perri e la Canalis litigassero spesso a causa del kickboxing, considerato dal chirurgo uno sport troppo maschile. Pare, secondo quanto si legge, che lui non gradisse che la moglie tornasse a casa ricoperta di lividi. Quindi, sembrerebbe che Cimpeanu non c’entri nulla con l’addio a Brian, d’altronde, come riportato da Gente, “negli ambienti sportivi tutti sanno che il giovane è solo un amico e, per la Canalis, un allenatore. Del resto, quando Elisabetta non si allena con il suo coach personale, l’italiano Angelo Valente, è Georgian che la assiste”.