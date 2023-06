Elisabetta Canalis vince l'incontro di kickboxing: lo show sul ring. Con lei il nuovo compagno (e allenatore) Georgian Cimpeanu

Elisabetta Canalis combatte e vince ancora. La Reggia di Venaria (patrimonio mondiale dell’umanità Unesco) l'ha vista ancora una volta brillare in quello che per lei è diventata più che una semplice passione. Calci e pugni senza paura di farsi male, rovinare il suo bel viso.

Un amore per uno sport che le ha fatto cambiare vita, ancora una volta. Non è più l'America il suo sogno. Ora c'è nuovamente l'Italia, Milano. Tutta colpa, si fa per dire, di Georgian Cimpeanu. Il suo trainer privato le è entrato nel cuore tanto da rivoluzionare la sua vita e decidere di separarsi dal marito Brian Perri che solo un anno fa, sempre a Veneria era al suo fianco con la figlia Skyler Eva a fare il tifo per lei.

Il nuovo compagno

Questa volta c'era solo Georgian.

Oramai sono una coppia e dopo tante paparazzate ora nemmeno lei non lo nasconde più nelle sue stories.Ma veniamo al ring. Il combattimento più mediatico della Night of Kick and Punch 14 - Black Tie Edition 2 è stato quello tra Elisabetta Canalis ed Angelica Donati con le regole dello stile kick light: pugni al di sopra della cintura, calci ovunque, ma senza affondare i colpi perché il knock out non era previsto. Le due atlete indossavano caschetto e parastinchi. La distanza era di tre riprese da un minuto e mezzo ciascuna. Elisabetta Canalis ha vinto ai punti mostrando una notevole bravura soprattutto nel tirare calci, ma Angelica Donati merita un applauso per averle tenuto testa soprattutto nel primo round in cui ha anche messo a segno dei buoni colpi. Sul ring (per l'ultima volta?) anche il suo Georgian Cimpeanu che ha superato ai punti Danut Miha.