Genitori (vip) separati, dalla Meloni a Ilary: la "guerra" dei figli a Natale. Spinalbese deluso, Bruganelli in famiglia, Tiziano ferro (quasi) in lacrime

Il Natale è la festa della famiglia per eccellenza. E' quel momento dell'anno in cui i bambini riescono a passare più tempo con mamma e papà circondati dall'affetto. Va da sè quindi che è anche uno dei momenti più difficili da affrontare per i genitori separati. Specie per chi si è separato da poco. E tra loro ci sono anche molti vip. Al di là di una Eleonora Daniele che confessa che si dividerà (per qualche giorno) con sofferenza dal marito (Giulio Tassoni) e dalla figlia (ma solo per motivi famigliari e lavorativi), sono tanti i personaggi dello spettacolo che trascorreranno le vacanze di Natale divisi dai figli. Natale con te, Capodanno con me. Di solito funziona così tra i separati, ma la cosa fondamentale è che tutto non diventi una "guerra" tra mamma e papà. Vediamo dunque con chi stanno passando le festività i figli dei vip(italiani) che hanno deciso di dirsi addio.