Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: l'amicizia, la lite, il presunto flirt della velina mora con l'ex della bionda e i segnali di riavvicinamento

Amiche (un tempo)-nemiche (forse, per sempre). È la storia di Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis, le due amatissime veline di Striscia la Notizia. La bionda e la mora per eccellezza entrate nel cuore degli italiani per i loro stacchetti ma anche per il loro legame (che sembrava) indissolubile fuori dal bancone del tg satirico. Un'amicizia che le ha portate insieme a trasferirsi negli Stati Uniti per seguire il cuore. La mora legata a Brian Perri (con la quale ha da poco divorziato) e la bionda sposata (un dì) con Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi. Negli States avevano poi deciso di aprire una palestra a Los Angeles sugellando così il legame d'amicizia anche in socie d'affari.