Deborah De Luca operata per un tumore: «Asportato insieme all'organo che lo conteneva»

La dj Deborah De Luca è stata operata per l'asportazione di un tumore. È stata la stessa dj napoletana, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, ad annunciarlo su Facebook pubblicando una serie di foto che la ritraggono con delle bende sul ventre. Dopo aver pubblicato alcuni scatti direttamente dall'ospedale, Deborah De Luca ha tranquillizzato i suoi fan rivelando di aver subito un intervento chirurgico e che tutto è andato per il verso giusto: le è stato infatti asportato l'organo che conteneva il tumore.

Deborah De Luca, il racconto dell'operazione

Con tono scherzoso la dj ha detto: «Non mi hanno ucciso i miei ex, non poteva farlo di certo un tumore (sto scherzando, nessun ex si senta chiamato in causa). È stato tolto tutto assieme all’organo che lo conteneva e senza quell’organo si può vivere tranquillamente.

Sono molto fortunata».

Deborah De Luca ha invitato i suoi follower a tenere sempre sotto controllo la propria salute: «Fermatevi e fatevi un controllo, può salvarvi la vita da qualcosa che non sapevate di avere». La reazione dei suoi follower è stata immediata, carica di affetto per una delle massime espoenti della musica elettronica in Italia. «Nella vita davanti ai problemi non ho mai detto “perché proprio a me”, veramente mai - ha scritto sempre su Facebook la dj -. Mi sono sempre ritenuta fortunata ad avere i mezzi per poterli superare. Anche oggi».