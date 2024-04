Si sono sempre amati, nonostante tutto e tutti. E oggi, 9 aprile, Re Carlo e la regina Camilla festeggiano 19 anni di matrimonio. In un anno particolarmente difficile per la Royal Family, dpo l'annuncio del tumore di Carlo e di Kate Middleton, la coppia festeggerà privatamente, trascorrendo questa settimana a Bikrhall, la loro casa nella tenuta di Balmoral in Scozia.

La tenuta più amata da Carlo

Carlo e Camilla si sono sposati il ​​9 aprile 2005 con una cerimonia civile alla Windsor Guildhall, quindi hanno ricevuto una benedizione religiosa nella Cappella di San Giorgio a Windsor. Hanno trascorso la luna di miele proprio a Birkhall, la casa che in precedenza apparteneva alla Regina Madre, fino alla sua morte nel 2002. «È un posto così speciale, soprattutto perché è stato creato da mia nonna. È un giardino d'infanzia e tutto ciò che ho fatto, in realtà, è stato migliorarlo un po», confessò una volta Carlo. Mentre Balmoral è stata a lungo considerata la residenza preferita della regina Elisabetta, Birkhall è una delle preferite di re Carlo.

La storia di Birkhall

La struttura dell’edificio risale al 1715, ma Birkhall entrò in possesso dei reali solo nel 1852, quando il principe Alberto la acquistò come regalo per il figlio, il futuro re Edoardo VII. Il cottage ha 8 stanze.

Successivamente, Giorgio V lo prestò al Duca e alla Duchessa di York (ovvero al futuro re Giorgio VI e alla regina Elisabetta, la regina madre). Trascorsero lì del tempo con le loro giovani figlie, le principesse Elisabetta e Margherita, prima che il Duca salisse al trono. Per un certo periodo la principessa Elisabetta e il duca di Edimburgo lo usarono come rifugio scozzese; Una volta che Elisabetta fu incoronata regina, si stabilirono a Balmoral e la regina madre iniziò nuovamente a soggiornare a Birkhall.

La Regina Madre era residente da molto tempo a Birkhall; a quanto pare la chiamava affettuosamente la "piccola grande casa". Dopo la sua morte nel 2002, divenne la residenza scozzese del Principe di Galles.



I festeggiamenti

Re Carlo e la regina Camilla probabilmente celebreranno il loro anniversario di matrimonio qui, ma in modo leggermente diverso quest'anno. A Carlo è stata infatti diagnosticata un cancro e si sta sottoponendo alle cure necessarie. Mentre Carlo e Camilla di solito continuavano a svolgere compiti reali durante il loro anniversario, scegliendo di svolgere impegni reali, è probabile che il Re voglia restare nella sua residenza privata per festeggiare l'anniversario di matrimonio con sua moglie. Grant Harrold, che ha lavorato per la monarca tra il 2004 e il 2011, ha affermato di non avere "dubbi" che la coppia reale sarà "insieme" per l'occasione e probabilmente festeggerà in privato. Parlando a nome di Spin Genie, Harrold ha detto: «Sono sicuro che quest'anno sarà un po' più toccante e probabilmente un po' emozionante con tutto quello che sta succedendo. Non ho dubbi che staranno insieme per l'occasione, e sono sicura che a porte chiuse probabilmente faranno una cena romantica solo con loro due».

[Icona di Verificata con community]