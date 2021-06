Ciro Immobile show a Euro 2020, la moglie Jessica gli dedica un post su Instagram. E fa il pieno di like

A Euro 2020 l'azzurro Ciro Immobile contro la Turchia realizza un gol e un assist e la moglie Jessica Melena gli regala un post su Instagram che conquista il social. L’Italia vince la partita di apertura a Euro 2020 schiacciando la Turchia per 3 a 0 con l’aiuto di Ciro Immobile che, oltre a regalare un assist, ha realizzato il secondo gol della squadra al 66' minuto di gioco, dopo una respinta di Cakir su tiro di Spinazzola. Per festeggiare la prestazione, realizzata tra l’altro all’Olimpico dove il calciatore gioca con la sua Lazio, la moglie del giocatore, la bellissima Jessica Melena, gli ha regalato un post sul social.

Da Instagram ha condiviso un suo scatto allo stadio, in cui mostra tutta la sua avvenenza, seguita dalla didascalia: “Gol e assist ❤️ grande amore mio @ciroimmobile17 e che emozione tornare qui ❤️”. Pioggia di like e molti i commenti da parte dei follower, di congratulazione per le prestazioni del marito ma soprattutto di ammirazione per la sua avvenenza.