Chiara Ferragni, mette in vendita un pigiama dell'influencer e riceve improperi: «Nemmeno per regalo»

Ha messo in vendita per 70 euro il pigiama di Chiara Ferragni in un popolare gruppo social di Fano e, invece di proposte d'acquisto, ha ottenuto in cambio solo una valanga di improperi. Effetti collaterali del caso Balocco che trovano sfogo, ora, sui social anche verso chi (s)vende prodotti griffati Ferragni. «Quindi, veramente, esistono persone che comprano abbigliamento di Chiara Ferragni?» ha scritto un uomo sotto la proposta di vendita del "Pigiama estivo Chiara Ferragni taglia s nuovo con scatola". «Non lo metterei neanche dentro alla cassa da morto» ha commentato una donna. E ancora: «Nemmeno per regalo lo vorrei», «Fai ancora in tempo a dargli fuoco» o «70 euro? Me ne compro 10 normali».

IL CASO PANETTONE

Dal caso Panettone al vaso di Pandora, scoperchiato: reazioni ironiche e rabbiose, sintomatiche di un sentimento più o meno comune verso l'influencer ma che, di sponda, si riversano anche contro chi osa o ha osato solo mettere in vendita prodotti con il suo marchio comprati quando Ferragni era per molti un must have. «Il mondo è pieno di odio, gli articoli li ho venduti altrove» ha spiegato la venditrice, senza aggiungere altri particolari.

Meno, quindi, del market social in cui insieme all'ormai ripudiato piagiama della Ferragni si è abituati a veder messo in vendita di tutto (e per tutto, si intende tutto): dalle ville alle impastatrici passando per auto, trattori e scarpe usate. Chi l'avrebbe mai detto? «Se pensate che un pandoro scaduto è stato pagato 600 euro - ha scritto una ragazza in bacheca - lei sicuramente riuscirà a venderlo anche a 70 euro». E così, pare, è stato.