Chiara Ferragni in montagna, Fedez solo (con il cane) a Milano: cosa succede in casa Ferragnez?

Lei in montagna con la mamma, i figli e la sorella Valentina. Lui nel suo nuovo mega attico di Milano solo come un cane. Anzi solo con il cane, diventato in questi giorni una star del web dopo gli attacchi del rapper a Myrta Merlino. Cosa sta succedendo in casa Ferragnez? Le voci di una crisi tra Chiara Ferragni e Fedez sono sempre più insistenti: non appaiono più insieme sui social dal giorni e sembra che l'influencer sia furiosa con il marito a causa della reazione che lui ha avuto con i giornalisti dopo il caso del pandoro Balocco.