Fedez, chi c'è dietro gli errori: dalla responsabile dei contenuti al capo ufficio stampa, malumori nel team

«Un dream team». Così scriveva il capo ufficio stampa della società di Fedez a margine dalla foto di gruppo con i colleghi di lavoro. Ma qui non si tratta dei campioni americani del basket di Barcellona '92. Non c'è Michael Jordan, Magic Johnson o Charles Barkley, ma tutta la squadra del rapper. È il giugno del 2023 e l'immagine ritrae sorridenti durante una campagna pubblicitaria per un hard seltzer. Chissà se, scattata oggi, i protagonisti avrebbero lo stesso umore. Con i Ferragnez coinvolti (e sconvolti) dallo scandalo Pandoro, i dissapori e i malumori serpeggiano anche nel team del marito dell'influencer.

