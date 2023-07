Chiara Ferragni e Fedez, ecco la nuova villa (da 5 milioni di euro) sul Lago di Como: «Il nostro sogno»

«Il nostro sogno», ovvero quello di Chiara Ferragni e Fedez, è diventato realtà. Con quelle parole l'imprenditrice ha annunciato la fine dei lavori di ristrutturazione della sua nuova residenza in riva al Lago di Como, a Pogliana Lario. Completano il post su Instagram le foto mozzafiato di esterni e interni. Ben cinque milioni di euro il prezzo sborsato dall'influencer per accaparrarsi la villa di extralusso. Non ha resistito alla tentazione di mostrarne qualche scorcio ai fan.

Nelle stories pubblicate sul suo profilo (ora non più disponibili), Ferragni ha mostrato qualche altro scatto di questa lussuosa tenuta, acquistata lo scorso gennaio. Non solo il suo giardino si affaccia su uno dei laghi più belli e suggestivi del Paese, ma si è scoperto che è dotata anche di una piscina e di una spa interna. Insomma, sembra avere tutte le carte in regola per ospitare le prossime villeggiature estive dei Ferragnez, nuovi vicini di casa di George Clooney.

Il dettaglio

Tra le foto pubblicate dalla fashion blogger di maggior successo del Paese, ne spunta fuori una con due letti singoli. «Ma dormono in letti separati?», ha ironizzato qualche follower, alludendo alle passate voci di crisi sulla coppia, esplose dopo il discusso bacio in diretta tv tra Fedez e Rosa Chemical a Sanremo.

Dicerie che ormai sembrano essersi esaurite da sole. Difficile pensare che la stanza in questione possa essere quella da letto della coppia. Che si tratti invece di quella dei figli, Vittoria e Leone Lucia Ferragni?