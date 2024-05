Fedez e Ludovica di Gresy, il rapper rompe il silenzio sul presunto flirt: ecco cosa ha detto a La Zanzara

Fedez e Ludovica Di Gresy sono stati paparazzati qualche giorno fa al release party del nuovo disco del rapper Capo Plaza. Nel locale di Milano dove si stava festeggiando l'ultima uscita discografica, i due sono stati visti mentre chiacchieravano appartati e, nel video virale che circola su TikTok, il cantante ha detto alla modella: «Ci spostiamo?». Sul web, tutti hanno subito urlato al "nuovo flirt" o alla "nuova coppia" e il presunto scoop è uscito mentre Chiara Ferragni era in vacanza a Los Angeles insieme ai suoi amici di sempre. Frecciatine dell'influencer a parte, nelle scorse ore, Fedez è stato ospite a "La Zanzara" dove ha parlato anche di Ludovica Di Gresy. Ecco che cos'ha rivelato.

Fedez vince sul Codacons, pm chiede non luogo a procedere: «Si mettano l’anima in pace»

Fedez e Ludovica Di Gresy

Fedez ha fatto irruzione nello studio radiofonico di Roma de "La Zanzara" dove i padroni di casa Giuseppe Cruciani e David Parenzo stavano conducendo una delle loro movimentate interviste. Per prima cosa, i giornalisti si sono rivolti al rapper chiedendogli un commento sul processo in corso contro il Codacons: «Io sono cintura nera di querele, il processo comunque non è ancora terminato».

Ma veniamo alle cose serie, a un certo punto, Cruciani ha chiesto a Fedez: «Mi può parlare di questa signorina che compare sempre accanto al suo nome sui giornali?». Il rapper, quindi, ha spiegato la situazione con Ludovica Di Gresy: «Io e lei ci siamo sentiti e abbiamo riso di tutte queste cose che sono uscite.

Basta» ha eclissato il cantante.

Il nuovo tatuaggio di Fede

Fedez, poi, ha pubblicato altre nuove storie Instagram in cui si fa tatuare per l'ennesima volta e il nuovo tattoo è sul palmo delle mani. Nei video, il rapper è visibilmente dolorante e, più volte, si alza dalla sedia in preda al dolore causato dai minuscoli aghi che colorano. Il tatuatore, quindi, gli dice: «Sì, ma non ti puoi alzare ogni due secondi» e lui risponde: «Ho capito, ma fa malissimo».