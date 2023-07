Chiara Ferragni e la nuova villa (da 5 milioni di euro) sul Lago di Como: le foto degli interni

«Il nostro sogno», ovvero quello di Chiara Ferragni e Fedez, è diventato realtà. Con quelle parole l'imprenditrice ha annunciato la fine dei lavori di ristrutturazione della sua nuova residenza in riva al Lago di Como, a Pognana Lario. Completano il post su Instagram le foto mozzafiato di esterni e interni. Ben cinque milioni di euro il prezzo sborsato dall'influencer per accaparrarsi la villa di extralusso. Non ha resistito alla tentazione di mostrarne qualche scorcio ai fan. Ecco le foto.

