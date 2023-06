Alena Seredova si è sposata con Alessandro Nasi a Noto: abito bianco con spacco, nuvole di fiori e location da sogno. I dettagli delle nozze

Il grande giorno è arrivato, Alena Seredova e Alessandro Nasi si sono sposati a Noto, in Sicilia oggi il 17 giugno del 2023. Nessun legame con la città scelta, anzi una decisione presa perché questo è un nuovo inizio per tutti. Seredova e Nasi stanno insieme dal 2015, dopo il divorzio della showgirl dall'ex portiere Gianlugi Buffon. Gli anni della separazione per Alena non stono stati facili, ma è ripartita dall'amore dei due figli (avuti dal calciatore): Louis Thomas e David Lee, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2009. Poi è arrivato Alessandro Nasi che è riuscito piano piano a conquistarla. Nel 2015 si fidanzano e nel 2020 diventano genitori di Vivienne Charlotte.