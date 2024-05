Chiara Ferragni, compleanno rovinato dai vigili? L'intervento durante i festeggiamenti: cosa è successo sotto casa sua

Mercoledì 8 Maggio 2024, 09:16

Ieri, 7 maggio 2024, Chiara Ferragni ha compiuto 37 anni: il suo è stato il compleanno forse più difficile da quando l'influencer è sulle scene, ma a rovinarlo sembrano essere arrivati anche i vigili! Proprio così: non soltanto le conseguenze del pandoro gate e quelle della separazione da Fedez, la "legge" sembra essersi messa ancora una volta sulla strada della Divina, stavolta però in una maniera del tutto inedita rispetto a quanto potremmo pensare. Ma cosa è successo di preciso? Per quale motivo i vigili sono dovuti intervenire durante i festeggiamenti del compleanno di Chiara Ferragni? È stata lei a combinare qualcosa? Oppure si è trattato di un grosso equivoco? Non ci resta che andare a scoprire insieme cosa è successo, dato che le voci a riguardo circolano un po' disordinate… Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



LEGGI ANCHE:-- Chiara Ferragni e Damiano dei Maneskin: cosa si vocifera su di loro. Saranno la nuova coppia del cinema? Cosa si è scoperto