Chiara Ferragni compie 37 anni (senza gli auguri di Fedez): «Inizio questo nuovo capitolo della mia vita mentre pochi cercano di ferirmi»

Una foto che la ritrae insieme ai suoi figli davanti ad una torta mentre celebra il suo compleanno. Chiara Ferragni compie oggi 37 anni e su Instragram ha scelto di condividere uno scatto insieme a Leo e Vittoria. «Questo è un compleanno speciale per me», scrive l'influencer che, nonostante le difficoltà di questo ultimo periodo, aggiunge: «Come donna e madre, vedo che tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui: l’amore dei miei figli, della mia famiglia e degli amici al mio fianco». Parole piene di gratitudine anche per «tutti coloro che mi inviano il loro amore e sostegno». E infine: «Quando pochi cercano di ferire, la vostra gentilezza mi ispira mentre inizio questo nuovo capitolo della mia vita», conclude la nota influencer. Mentre la torta lascia presagire una celebrazione più intima, i social network si animano con i primi messaggi di auguri.

I festeggiamenti

In realtà, durante la sua vacanza a Los Angeles, Chiara Ferragni aveva festeggiato il compleanno in anticipo insieme ai suoi amici più cari con i quali si è davvero divertita in California.

Gli auguri

Marina Di Guardo, madre di Chiara, condivide un affettuoso tributo alla figlia con una serie di fotografie che ripercorrono la vita di Chiara, dalle sue prime espressioni di moda da bambina fino agli iconici momenti che hanno segnato la sua carriera. Ad accompagnare le immagini il messaggio: “Buon compleanno, amore mio”.

Il silenzio di Fedez

Al momento nessun commento da parte di Fedez che ieri si trovava a Roma, per presenziare al processo che l’ha visto imputato per calunnia ai danni del Codacons. Al termine del colloquio, dove il rapper si è difeso dalle accuse, la procura ha chiesto il proscioglimento.