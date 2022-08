Piero Chiambretti, la figlia Margherita (11 anni) svela di nascosto il nome del nuovo programma del papà

Insolito siparietto quello che ha visto protagonista la figlia di Piero Chiambretti. La giovane di 11 anni ha pubblicato un video sui social, in cui la si vede parlare ai suoi follower, ben attenta a non farsi ascoltare dal padre. Nel video si sente in lontanzanza la voce di Chiambretti «Margherita, con chi parli?» , la ragazza con fare guardingo continua la registrazione in cui parla del prossimo programma del padre, di cui però ancora non si sa nulla.

«Allora ragazzi, devo dirvi una cosa segretissima. Il titolo del nuovo programma di mio papà» la piccola viene nuovamente interrotta dal padre «Margherita vieni qui». Il video continua: «Si chiamerà la "Carica dei 100 e 1", e uno è lui». Il video si conclude con un Chiambretti "furioso": «Margherita ma che hai fatto? Non lo dovevi dire». Il tutto era ovviamente una scenetta montata ad arte in pieno stile Chiambretti, che questa volta insieme alla complicità della figlia ha lanciato il nuovo programma che lo vedrà ancora una volta al timone della conduzione.