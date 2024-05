Astrazeneca, perché ha ritirato il vaccino? Tra effetti collaterali e rischi, cosa succede ora: le tappe

Perché Astrazeneca ha ritirato il vaccino? Diverse sono state le tappe dell'azienda farmaceutica. Dal via libera fino al limite d'età, il farmaco contro il Covid ha fatto discutere. Soprattutto per i rari casi di trombosi. Come quello di Camilla Canepa, la 18enne morta nel giugno 2021. Di recente la Procura di Genova ha stabilito che poteva con «elevata probabilità sopravvivere» e ha messo sotto indagine cinque medici del pronto soccorso di Lavagna, nel Tigullio, dove la giovane era arrivata la sera del 3 giugno con i sintomi della reazione avversa al vaccino. Camilla era stata stroncata dalla Vitt, la rarissima trombosi cerebrale associata a livelli di piastrine basse e scatenata dal vaccino a base adenovirale.