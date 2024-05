Incendio a Bolzano, cos'è l'Alpitronic: l'azienda leader mondiale nella produzione di colonnine di ricarica per auto elettriche

Il maxi rogo in zona Piani a Bolzano ha interessato la sede dell'Alpitronic, leader mondiale delle colonnine di ricarica per le auto elettriche.

La scheda dell'azienda

L'azienda è stata fondata come start up nel 2009 da quattro ingegneri, Andreas Oberrauch, Alessandro Ciceri, Sigrid Zanon e Philipp Senoner. Nel 2010 ha depositato il primo brevetto per un inverter a commutazione risonante che ha messo Alpitronic in contatto con l'industria aerospaziale. Nello stesso anno è partito il primo progetto di sviluppo con la Bmw. Nel 2015 l'azienda, in forte crescita ed espansione, si è spostata dal Noi Techpark di Bolzano ai Piani, nell'ex sede dei Magazzini del Consorzio agricolo Dodiciville, interessata oggi dal rogo. Negli ultimi anni Alpitronic è diventato leader mondiale dei cosiddetti 'hypercharger' per la ricarica veloce di auto elettriche. E' seguita una crescita esponenziale e presto è nata la necessità dell'apertura di nuove sedi a Monaco di Baviera, Bergamo e Bologna, avvenute nel 2023.

L'espansione globale

Quest'anno Alpitronic ha iniziato l'espansione globale con filiali a Charlotte negli Usa e Milton-Keynes nel Regno Unito.

Da tempo si sta anche valutando una nuova, più ampia sede centrale a Terlano, alle porte di Bolzano, ma il progetto ha trovato resistenze a livello comunale. L'Alpitronic secondo dati dell'ufficio camerale conta oltre 500 dipendenti, di cui una gran parte si occupa di sviluppo.