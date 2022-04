Chelsie Whibley, star della tv britannica muore a 29 anni di fibrosi cistica: le avevano detto che non sarebbe vissuta oltre i 16

Chelsie Whibley, star della tv britannica, è morta all'età di 29 anni. L'attrice, nota soprattutto per aver recitato in Dani's House e Sadie J, stava combattendo con una malattia genetica, la fibrosi cistica, che non le ha lasciato scampo. Chelsie è stata portata d'urgenza al Southampton General Hospital sabato ed è morta intorno alle 14:45. A dare la notizia è stato il marito attraverso un post straziante pubblicato su Facebook.

L'annuncio del marito

Glynn, 33 anni, ha scritto queste parole: «Temo che questa sia la cosa più difficile che abbia mai dovuto scrivere. Questa mattina Chelsie ha preso una brutta piega. È stata portata d'urgenza al Southampton General Hospital. È con profondo rammarico che devo informare tutti che la nostra bellissima e cara Chelsie è morta questo pomeriggio alle 14:45». «È stato molto veloce e non ha sofferto - ha aggiunto - So che vorrete tutti inviare le vostre condoglianze, ma chiediamo per favore di limitarvi ai commenti qui sotto in questo momento molto angosciante. Alla mia splendida moglie ispiratrice: ti ameremo sempre».

La malattia e l'isolamento

A Chelsie era stato precedentemente consigliato di porsi in quarantena a tempo indeterminato perché era considerata "ad alto rischio" di ammalarsi gravemente se avesse contratto il Covid-19. In precedenza ha parlato del suo desiderio di uscire per poter rivedere i suoi cari. «Sembra che mi venga portato via ancora più tempo», disse. «So che vedere i miei amici e la mia famiglia è troppo pericoloso e potrebbe essere sufficiente per far cadere il mio corpo oltre il limite ma d'altra parte non so quanto tempo ho e mi spezza sapere che non posso vederli», le sue parole pronunciate al The Sun prima di aggravarsi.

L'aspettativa di vita

La fibrosi cistica ad oggi non ha una cura e riduce l'aspettativa di vita per i malati. Chelsie in precedenza aveva rivelato che i medici le avevano detto che sarebbe vissuta fino all'età di 16 anni. Dopo aver sfidato le probabilità, l'attrice ha detto che i suoi polmoni erano diventati così gravemente sfregiati dalla condizione che funzionavano solo al 25% e stava assumendo 60 pillole al giorno per combattere l'infezione. L'attrice ha condiviso i suoi progressi sul vlog di YouTube, My CF Life, dove ha condiviso aggiornamenti sulla convivenza con la malattia. In un post, è stata vista festeggiare il suo compleanno in isolamento con il marito Glynn e la madre Pam, a cui è stato permesso di trasferirsi con la coppia per aiutare con le cure.