Giorgia Meloni: «Nella chat di classe di Ginevra commento con le mamme e voto. Il mio cellulare? Stesso numero dal '98»

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, condivide una parte intima della sua vita durante una conversazione nel podcast "Mamma Dilettante" di Diletta Leotta. Meloni rivela di essere entrata nel ruolo di presidente del Consiglio quando sua figlia Ginevra stava iniziando la scuola elementare. Nonostante il suo impegno nel ruolo istituzionale, si sforza di partecipare attivamente alla chat dei genitori della classe di sua figlia. «Sono diventata presidente del Consiglio quando Ginevra iniziava la prima elementare. Sto nella chat, ma non riesco a frequentare quasi mai le mamme della classe - spiega - nella chat commento, dico la mia, voto quando mettono le votazioni, partecipo quando posso. Faccio la mamma, insomma».

Festa della mamma, Meloni dalla Leotta: «Devo tutto a mia madre»

Giorgia Meloni e le feste di classe

Sono le responsabilità politiche a impedire a Giorgia Meloni di frequentare le riunioni delle mamme della classe di Ginevra. Nonostante questo, la premier riconosce il sostegno e la solidarietà che riceve dalle altre mamme. Questo supporto va al di là delle differenze politiche: anche se non conosce le preferenze di voto delle altre madri, apprezza il fatto che esse siano sempre disposte ad offrirsi per aiutare, ad esempio, durante le feste scolastiche.

Giorgia Meloni, numero di cellulare invariato

«Io ho stesso numero di cellulare più o meno dal 1998, ce l'hanno tutti.

Mi scrivono persone che non so chi siano, è una finestra sul mondo e non la voglio perdere. Tra mille cose, alcune surreali, persone che condividono, mandano foto, ci sono un sacco di spunti interessanti, l'umore, critiche, aiuta. Lo uso come finestra aperta sulla normalità, perché la normalità in questa vita qui non è facilissima e non voglio perderla». Lo racconta la premier Giorgia Meloni, ospite del podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante. «A volte è sbagliato, io sono una persona immediata, se mi scrivi rispondo, a volte lo usano contro - dice ancora - sai quante volte mi tornano gli screenshot di messaggi che ho mandato perché si sbagliano e li rimandano a me. Magari ha dei profili... Alcuni dicono non è una cosa sicura, che non sai con chi parli. Cercano di convincermi da anni a fare questa cosa, un giorno... Vediamo». Meloni racconta poi di avere «una idiosincrasia per le telefonate». «Piuttosto scrivo, e mia sorella Arianna - aggiunge - è l'unica persona a cui telefono. C'era un periodo in cui correvo, la chiamavo e stavamo un'ora al telefono».