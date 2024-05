Lazza presto papà, la fidanzata Greta Orsingher è incinta. L'annuncio sui social

Lazza diventa papà. La storia d'amore tra il cantante e Greta Orsingher è nota solo da pochi mesi, oggi è arrivata la notizia del primo figlio in arrivo. Ad annunciarlo lui stesso con un post sui social. «Minilazzala», hanno scritto i due nella caption della foto in cui mostrano il pancino di Greta, un'ecografia e un paio di sneakers da bimbo. Il rapper, dopo la rottura con Debora Oggioni, si è fidanzato con la 25enne che in passato avrebbe avuto anche un flirt con Fedez ed è stata una corteggiatrice di Marco Cartasegna a Uomini e Donne.

Lazza diventa papà: l'annuncio sui social

Tra i commenti quelli di Emma Marrone, che di Lazza è un'amica oltre che collega, che ha scritto: «Zia Emma», mentre Laura Pausini ha commentato: «Ma che bello, auguri ragazzi». Poi anche, tra gli altri, Chiara Ferragni, Elettra Lamborghini, Argentero, Tony Effe e Fred De Palma.

Chi è Greta Orsingher, la fidanzata di Lazza

Greta Orsingher ha 25 anni ed è nata a San Diego.

Poi si è trasferita a Milano, dove ha studiato alla Iulm. Lì avrebbe conosciuto Fedez quando il cantante non era ancora fidanzato con Chiara Ferragni e anzi aveva appena rotto con Giulia Valentina. Nel 2017 ha partecipato a Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. In tv è apparsa anche tra i concorrenti de La Scimmia Pensa, tra il 2012 e il 2013. Pochi mesi fa l'ufficialità della storia con Lazza, il rapper di 29 anni nato il 22 agosto 1994. Ora sono pronti a diventare genitori.