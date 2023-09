Brandon Hunter, morto a 42 anni l'ex giocatore di basket dopo una lezione di yoga. Militò nei Celtics e in Italia

Shock nel mondo del basket americano per la morte improvvisa dell'ex giocatore dell'Nba, Brandon Hunter, a 42 anni. Secondo i media Usa i dettagli sul decesso, inclusa la causa, non sono stati rivelati, ma sembra che l'ex atleta sia collassato dopo una lezione di yoga. Hunter ha giocato alla Ohio University durante i suoi quattro anni al college prima di arrivare per due stagioni in Nba nel 2003 con i Boston Celtics, e quella successiva con gli Orlando Magic.

La carriera

In seguito, Hunter ha continuato la sua carriera nel basket in Grecia, Italia, Porto Rico e Turchia, e una volta ritiratosi è tornato nella sua città natale di Cincinnati e ha avviato una società di gestione immobiliare e sportiva.