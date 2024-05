Fedez in ospedale? «Ha problemi gravi allo stomaco ma non è stato ricoverato»: il tumore al pancreas, l'intervento e il nuovo malore

L'indiscrezione arriva da Fabrizio Corona: Fedez starebbe male, molto male. Per questo avrebbe rinunciato alla partecipazione, stasera 20 maggio, nel nuovo programma di Alessandro Cattelan. Il rapper avrebbe avuto un malore ma è giallo su un suo ricovero al pronto soccorso. «Fedez ha problemi molto gravi allo stomaco ed è stato portato d’urgenza in pronto soccorso», si legge nel post di Dillinger News.

Nessun ricovero

Secondo quanto fa sapere lo staff del rapper 34enne «Fedez è stato al pronto soccorso per problemi di salute, ma non è ricoverato.

Dopo essere stato visitato, Federico Lucia ha fatto ritorno a casa. Le sue condizioni di conseguenza non sono gravi da arrivare a un ricovero ospedaliero. Il malessere era già presente sabato, quando avrebbe dovuto registrate la puntata della nuova trasmissione di Alessandro Cattelan. L'ex di Chiara Ferragni già non si sentiva bene e quindi - rende noto lo staff - non ha potuto partecipare alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, in onda stasera su Rai2.

Fedez si è aggravato, l'annuncio dello staff del rapper: «Situazione peggiore di quanto immaginato». Mistero sul ricovero

Cosa ha rivelato Cattelan

A rivelare che per colpa di motivi di salute Federico Lucia non sarebbe potuto essere nel suo nuovo show, 'Da vicino nessuno è normale', è stato Cattelan: «Lo sappiamo tutti che l'attenzione su Federico è sempre altissima. Quando lo avevamo chiamato, tempo fa, inizialmente avevamo pensato a una cosa simpatica, volevo andasse ospite a sorpresa a un matrimonio, il che era divertente visto quello che sta succedendo col suo…ci scherzo perché lui con me si è sempre prestato. Successivamente, viste le vicende recenti, avevamo considerato un trattamento diverso. Ora Federico ci ha comunicato che non potrà esserci per motivi di salute, non posso che fargli gli auguri perché si riprenda al meglio.

Al momento la notizia non è stata né confermata né smentita da Fedez o la sua famiglia. Intanto tra i molti fan di Federico Lucia sale la preoccupazione e la paura che ci possa essere stata una nuova emorragia.

I problemi di salute di Fedez tra il 2022 e il 2024

A settembre 2023 il rapper era stato ricoverato al Fatebenefratelli di Milano per colpa di due ulcere che gli avevano causato un'emorragia interna. Nella primavera del 2022 Federico Lucia è stato operato per la rimozione di un tumore al pancreas e in seguito alle emorragie interne, il chirurgo Massimo Falconi, che lo operò, chiarì se le due cose potessero essere o meno collegate. "Dopo un'operazione come quella subita dal rapper "Ci può essere una fragilità più o meno importante" della parte di organismo interessata, risponde l'esperto, "ma noi non osserviamo quasi mai questo tipo di manifestazioni, soprattutto a una distanza di tempo così significativa dall'intervento chirurgico". In ogni caso, "di fatto il meccanismo è lo stesso dell'ulcera peptica", ripete Falconi, e "credo possa essere ricondotto o una secrezione acida gastrica più importante rispetto al normale, oppure a una condizione di stress, o ancora all'assunzione di farmaci senza una protezione gastrica".

La salute mentale

Oltre ai problemi fisici il cantante ha dovuto fare i conti con la sua salute mentale e il conseguente uso di psicofarmaci: "Dopo la malattia ho avuto seri problemi di salute mentale. Li ho dovuti affrontare, li sto affrontando tuttora. Non ho pudore o vergogna a parlarne. Ho attraversato una depressione acuta e mi ha aiutato tantissimo ascoltare le esperienze altrui, cioè come altri stavano o avevano affrontato una diagnosi nefasta", aveva dichiarato a ottobre dello scorso anno in seguito alla decisione della Rai di bloccare la sua intervista a Belve di Francesca Fagnani (intervista che poi è stata fatta quest'anno ed è stata mandata in onda ad aprile).