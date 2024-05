Sebastiani, l'U15 testa di serie nelle finali nazionali di Anagni: ecco le altre 15 qualificate, attesa per la rivale degli ottavi

RIETI - L’U15 Eccellenza della Real Sebastiani Rieti è pronta per le Finali Nazionali. Gli amarantocelesti sono tra le prime 16 squadre d’Italia e a partire dal 3 giugno si contenderanno lo scudetto under 15 ad Anagni. Dopo aver vinto tre partite su tre nell’interzona di Cannara, battendo Pesaro (68-55), Lanciano (70-67) e Varese (83-60), la formazione allenata da coach Roberto Peron ha chiuso il proprio raggruppamento in prima posizione, qualificandosi alla fase finale del campionato nazionale come testa di serie. Si tratta del secondo anno consecutivo in cui i giovani della Real Sebastiani Rieti staccano il pass per le finali nazionali.

Le squadre qualificate alle Finali Nazionali

Real Sebastiani Rieti

Olimpia Milano

Virtus Bologna

Aquila Basket Trento

Pallacanestro Reggiana

Universo Treviso Basket

Pallacanestro Cantù

Napoli Basket

Insegnare Basket Rimini

Pallacanestro Vado

Anzio Basket

Sancat Firenze

Stamura Ancona

Basket Empoli

Virtus Pall Roseto

Unibasket Lanciano